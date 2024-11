Raphael Rios propõe criação do Dia Municipal da Mãe Atípica para valorizar e trabalhar políticas públicas

O vereador Raphael Rios propôs a criação do Dia Municipal da Mãe Atípica, com o objetivo de valorizar e trabalhar políticas públicas voltadas para as mães de filhos com deficiências, transtornos ou condições de saúde atípicas. A data sugerida para a comemoração é o 30 de novembro, um dia para dar visibilidade aos desafios enfrentados por essas mães, que muitas vezes são invisíveis para a sociedade, mas que são superados diariamente por milhares delas.

Raphael destacou que a criação de uma data específica é uma forma de apoiar e amparar essas mães, que muitas vezes acabam esquecidas pelo sistema. “Eu tenho uma preocupação muito grande em instituir dias municipais para que não sejam apenas um símbolo, mas que também resultem em políticas públicas com direitos e anseios ouvidos”, afirmou o vereador. O projeto foi apresentado durante a Reunião Ordinária desta terça-feira, 19 de novembro.

Objetivos do Dia Municipal da Mãe Atípica

O projeto de lei propõe que o Dia Municipal da Mãe Atípica tenha os seguintes objetivos:

Estimular políticas públicas voltadas para as mulheres que vivenciam a maternidade atípica, com ênfase em saúde mental. Promover debates e eventos sobre a maternidade atípica. Apoiar atividades da sociedade civil em prol das mulheres que experimentam a maternidade atípica.

Além disso, o projeto autoriza o Poder Executivo a firmar parcerias e convênios com instituições públicas e privadas, com o intuito de potencializar ações conjuntas em apoio às mães atípicas.

Assuntos tratados na tribuna

Durante a Reunião Ordinária, Raphael Rios também abordou outros temas importantes:

Indicação do Programa Jardim de Chuva : O programa propõe a criação de pequenos jardins rebaixados, projetados para reter água da chuva e evitar enchentes. Além de contribuir para a drenagem urbana, o programa pode conceder descontos no IPTU, desde que cumpridos os critérios estabelecidos.

: O programa propõe a criação de pequenos jardins rebaixados, projetados para reter água da chuva e evitar enchentes. Além de contribuir para a drenagem urbana, o programa pode conceder descontos no IPTU, desde que cumpridos os critérios estabelecidos. Arena Esportiva: O vereador cobrou a elaboração de um projeto para a criação de uma arena esportiva multifuncional, que possa receber diversas atividades esportivas, com recursos tanto do município quanto do governo estadual.

A proposta do Dia Municipal da Mãe Atípica é um passo importante para promover o reconhecimento e o apoio a essas mães, garantindo que seus direitos e necessidades sejam mais amplamente discutidos e atendidos.