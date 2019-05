Rede elétrica de Araxá recebe melhorias da Cemig

A Cemig informa que vai realizar manutenção na rede elétrica de algumas ruas dos bairros Novo São Geraldo e Centro, em Araxá. As melhorias acontecem na próxima sexta-feira, 31/5, e contemplam a substituição de cabos e troca de cruzetas, além da realização de outros serviços que visam garantir a qualidade e a continuidade do abastecimento.

Para realizar as obras será necessário interromper o fornecimento de energia nos locais e horários abaixo.

Das 8 às 10 horas – Centro

RUA URBANO VILELA, entre números 143 e 355

RUA PADRE JOSE PIASEK, entre números 40 e 390

RUA BERNARDO AROEIRA, entre números 121 e 261

RUA AUGUSTO LUIZ COELHO, entre números 9 e 255

Das 12h30 às 15h30 – Novo São Geraldo

RUA LAZARO CAIXETA, entre números 141 e 210

RUA CLAUDOVINO ROSA, entre números 131 e 180

RUA ELIAS FERREIRA GOMES, entre números 30 e 115

Das 12h30 às 17h – Novo São Geraldo

RUA JOAO TORMIM, entre números 20 e 100

RUA RIO GRANDE DO SUL, número 470

RUA LAZARO CAIXETA, entre números 15 e 140

RUA CLAUDOVINO ROSA, entre números 35 e 130

RUA ANTENOR JOSE TEODORO, entre números 30 e 110

A partir de inspeções realizadas pela Cemig, a empresa faz programação semanal para melhorias na rede elétrica. A Cemig procura realizar as manutenções sem interferir na continuidade do atendimento, mas, em muitas situações, é necessário interromper o fornecimento de energia para a realização do serviço. Isso é interrupção programada.

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna de sua residência, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.