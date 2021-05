Rede elétrica do bairro Jardim América, em Araxá, recebe melhorias nesta sexta-feira (28/5)

A Cemig informa que vai realizar melhorias na rede elétrica do Jardim América, em Araxá, nesta sexta-feira, 28/5. As obras contemplam a substituição de chaves seccionadoras e cabos da rede de distribuição de média tensão (13800 volts), além da realização de outras melhorias.

Para que seja possível realizar as melhorias que vão beneficiar os clientes da região e preservar a segurança dos trabalhadores na execução dos serviços, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários:

28/05/2021 – Das 12h às 16h

RUA KATIA REGINA DIAS, entre números 10 e 75

RUA JOSE ALVES DA SILVA, entre números 55 e 260

RUA MARIA CANDIDA SILVA, entre números 15 e 85

RUA MARIA DO ROSARIO SILVA, entre números 20 e 100

RUA CINCO, entre números 90 e 120

RUA ANTONIA ALVES MAGALHAES, entre números 15 e 240

Programação

A partir de inspeções realizadas pela Cemig, é feita uma programação semanal para melhorias na rede elétrica. A Cemig procura realizar as manutenções sem interferir na continuidade do fornecimento, mas, em muitas situações, é necessário interromper o fornecimento de energia para a realização do serviço. Isso é interrupção programada.

Segurança

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.