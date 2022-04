Reforma do Aeroporto Municipal é o primeiro passo para o retorno de voos comerciais em Araxá

A Prefeitura de Araxá está realizando melhorias estruturais no Aeroporto Municipal. De acordo com o prefeito Robson Magela, a reforma faz parte da preparação do terminal para voltar a receber voos comerciais, suspensos desde março de 2020 devido à queda na demanda gerada pela pandemia.

“Sabemos da importância do aeroporto para fomentar não só o turismo como também os negócios na cidade. E este é apenas o primeiro passo para que a gente possa retornar à operação de voo comerciais”, diz o prefeito.

O administrador do terminal, Fabiano Cota, explica que Araxá iniciou a operação de voos comerciais em 2002, mas teve que interromper em 2020 devido à baixa demanda ocasionada pela pandemia, o que foi observado em várias outras cidades. Até 2020, a cidade operava dois voos por semana, na linha Araxá / Uberaba / Belo Horizonte (Confins).

“A condição estrutural que a atual gestão recebeu o aeroporto também era outro obstáculo. Mas, agora, com esta reforma completa, teremos condição de seguir com as tratativas para retornar à operação comercial no terminal”, explica Fabiano.

A reforma inclui readequações de ambientes, substituição de revestimentos, reforma de sanitários, pintura geral e troca do telhado. O espaço para embarque e desembarque, que está interditado desde 2020 por conta de uma forte chuva que danificou o telhado, também será revitalizado. O investimento total é de R$ 670.000,00 e, segundo o contrato, a previsão é que todas as melhorias sejam entregues em setembro.

Atualmente, o aeroporto realiza a operação de aviões executivos, táxi aéreo, aeronaves militares e UTIs aéreas. Em 2021, o Aeroporto Municipal recebeu da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a certificação AVSEC, de segurança aeroportuária. A certificação significa que o aeroporto atende aos padrões internacionais de segurança e mantém o aeroporto na rota de voos comerciais de aeronaves com mais de 60 assentos.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, explica que a pasta já está em tratativas com a companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras para o retorno dos voos comerciais. “Aos poucos, com a redução de casos de Covid-19 em todo o país, a gente começa a entrar em um cenário de pós-pandemia e com perspectiva para o aumento da demanda por transporte. De olho neste cenário, enquanto preparamos o aeroporto, seguimos com negociações junto às empresas aéreas para operar na cidade os voos comerciais”, enfatiza.