Relatório do IPDSA aponta avanços, mas ainda há pendências nas obras do Jardim Esplêndido

O vereador Raphael Rios voltou a se reunir com os responsáveis pelo processo de entrega do Residencial Jardim Esplêndido. Desde 2020, Raphael busca resolver as pendências para as obras e liberação das 299 unidades aos mutuários.

A reunião foi realizada nesta quarta-feira (5), de forma remota. Participaram, além de Raphael, Vinicius Martins (IPDSA), Silvia Gusmão (Marca Registrada), Vera Queiroz (Caixa Econômica Federal) e Leandro Borges (Copasa).

Na manhã desta quarta, o IPDSA realizou mais uma vistoria às obras e considera que houve uma melhoria significativa no andamento, comparando à visita realizada no dia 3 de maio, com a presença de Raphael. O relatório já foi entregue aos engenheiros da Marca Registrada.

A Construtora Marca Registrada está com a estimativa de que, a partir do dia 17 de junho, já pode ser iniciada a fase de testes para verificar as ligações de água e esgoto, procedimento que faz parte das etapas para entrega das casas. Assim como resolver outras condicionantes apontadas no relatório. A Copasa informou que aguarda a entrega da infraestrutura sob responsabilidade da construtora.

Após a conclusão de todas as pendências, o IPDSA terá condições de iniciar a parte burocrática referente ao habite-se.