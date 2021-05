Renda Básica Araxá: Famílias carentes são alvo do programa de auxílio emergencial

Em busca de uma melhor condição de vida para sua família, mais de 600 pessoas já realizaram o agendamento para participar do Programa Renda Básica Araxá.

O benefício concedido para famílias em vulnerabilidade social vai garantir uma complementação financeira de até R$ 200 reais. O objetivo é atender cerca de 4 mil famílias que vivem em situação de pobreza ou foram diretamente atingidas pelas consequências causadas pela pandemia do coronavírus.

A ação da Prefeitura de Araxá prevê que as famílias que preencherem os requisitos serão contempladas por 12 meses, podendo o benefício ser prorrogado de acordo com a situação de renda familiar.

Quem se interessar em participar do programa pode realizar o agendamento do cadastro no site www.araxarendabasica.com.br. O portal, inaugurado na última sexta-feira (30), tem como objetivo promover organização e controle dos beneficiários, uma vez que, por meio dele é possível ter acesso a todos os documentos e requisitos obrigatórios para o cadastro.

Pode participar do Programa Renda Básica Araxá pessoas residentes e domiciliadas no município de Araxá há, no mínimo, cinco anos e que tiverem renda familiar bruta mensal inferior ou igual a 20% do salário mínimo vigente.

Beneficiários do Programa Bolsa Família ou contemplados com qualquer outro projeto social e/ou auxílio financeiro também podem requerer o benefício. A Secretaria Municipal de Ação Social disponibilizará uma equipe técnica para orientação na emissão dos documentos necessários para inclusão no programa.