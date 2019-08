Representante da MacCain apresenta informações sobre abertura de fábrica em Araxá

A Câmara Municipal recebeu, nesta segunda-feira (5), representantes da Prefeitura e da empresa canadense McCain, para discutir questões relacionadas à implantação da fábrica de batatas pré-fritas em Araxá. O diretor Carlos Frederico Ayres apresentou os planos da McCain para o município, no encontro dirigido pelo presidente da Casa da Cidadania, vereador Roberto do Sindicato (SD).

De acordo com Frederico Ayres, cerca de 150 empregos diretos serão gerados com a implantação, que receberá um investimento de aproximadamente 100 milhões de dólares. Vários tópicos foram debatidos, atendendo questões levantadas pelos parlamentares presentes no Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto. O diretor afirmou que a empresa pretende contar com a mão-de-obra araxaense, e que parcerias com instituições de ensino poderão ser feitas para qualificação dos postulantes aos empregos.

Frederico também salientou o caráter familiar e humanitário presente na McCain. De acordo com ele, projetos sociais serão desenvolvidos no futuro, bem como uma sólida política de preocupação ambiental durante o processo de instalação e operação da planta. Uma carta de intenções foi assinada, na qual o município apresenta contrapartidas, seguindo um padrão similar ao que foi feito na ocasião de implantação da empresa Bem Brasil em Araxá.