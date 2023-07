Reunião da Prefeitura de Araxá com órgãos de segurança destaca redução da violência na cidade

A Prefeitura de Araxá realizou uma reunião com órgãos de Segurança Pública que atuam no município, nesta terça-feira (11). No encontro foram apresentados dados que apontam diminuição significativa no número de roubos, furtos e homicídios na cidade.

Os dados de janeiro a junho de 2023 apontam uma redução de 22,22% de homicídios, 18,90% de furtos, 6,25% de roubos, 70% em roubos na Zona Rural, 20% em estupro e 68,76% em seis anos consecutivos de redução dos crimes violentos em Araxá.

A cidade se destacou novamente entre as mais seguras do Brasil (12ª colocada) e de Minas Gerais (2ª colocada), segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Participaram da reunião o prefeito Robson Magela, o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, e representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Tiro de Guerra e Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Araxá (Apac).

Na ocasião, o comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Ademir Vicente Fagundes, apresentou um balanço das ações integradas voltadas para a prevenção da violência e promoção de ambientes seguros realizadas no município, em parceria com todos os órgãos de segurança.

“A parceria da Prefeitura de Araxá é essencial para a nossa atividade, e essa foi a oportunidade dos órgãos de Defesa Social se inteirar. É muito bom a gente ter essa oportunidade de divulgar números extremamente positivos, onde tivemos uma redução significativa da violência no município, que é algo muito importante para todos nós”, explica.

O chefe da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá, Valter André Biscaro Salviano, ressalta que a reunião foi muito produtiva. “Nós apresentamos dados de redução muito significativa para a nossa regional de Araxá. Isso foi fruto das parcerias das polícias, e principalmente das parcerias com a Prefeitura de Araxá. Nós conseguimos demonstrar para a população que não é só a sensação de segurança, e sim a redução de números expressivos dos crimes ocorridos nos últimos anos e neste primeiro semestre”, afirma.

O prefeito Robson Magela reafirma a importância do trabalho realizado pelos órgãos de segurança de Araxá. “O trabalho da Segurança Pública na cidade tem um importante papel na vida de toda a população, e é uma grande satisfação ver essa ver essa redução de crimes no município. As parcerias da Gestão Municipal com os órgãos de segurança são fundamentais para continuar garantindo sempre melhorias para toda a cidade”, reitera.