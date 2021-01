Reunião viabiliza soluções para demandas no bairro Guilhermina Vieira Chaer

Antigas reivindicações dos moradores do bairro Guilhermina Vieira Chaer foram tema de uma reunião com o prefeito Robson Magela, na segunda feira (25). A região sofre com problemas na drenagem nas ruas e falta de caixa d’agua para o bairro há vários anos. O prefeito esteve acompanhando pelo secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, e reiterou o compromisso firmado com os moradores do bairro em resolver a situação.

Robson esclareceu aos moradores que na última reunião com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o problema da caixa d’agua foi abordado e a entidade se prontificou a solucioná-lo. “A instalação da caixa d’água para o bairro, já está no plano de trabalho da Copasa para este ano e vocês podem ter certeza que cobrarei isso dela”, reforçou Robson Magela.

Em relação ao asfalto, o secretário Sebastião Donizete relatou que uma rede profunda de drenagem será a solução para os problemas de infiltração e acúmulo de água parada nos pavimentos, que vai desaguar no canal da avenida João Paulo ll. “O prefeito já nos autorizou a fazer uma licitação, fizemos o projeto e o orçamento para resolver esse problema definitivamente. Os trâmites para o início das obras devem durar até 90 dias”, salientou Sebastião Donizete.

“Estamos batalhando contra esses problemas há seis anos e em 25 dias de governo o Robson já vislumbrou soluções para o nosso bairro. É o compromisso que o prefeito tem que ter e isso para nós é excelente”, destaca Fábio Ferraz, morador do bairro.

O prefeito Robson Magela reitera que este contato direto é um dos objetivos do novo governo, recebendo as demandas e já buscando soluções com a participação do secretariado em cada reunião realizada com a comunidade.