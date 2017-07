Ricardo Manoel é o novo superintendente do IPDSA

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) ganhou novo superintendente na última semana. Em solenidade realizada no gabinete da Prefeitura, o prefeito Aracely de Paula anunciou Ricardo Manoel de Oliveira para o cargo que era ocupado interinamente pelo secretário Marco Antônio Rios, responsável pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Com vasto currículo por empresas privadas como Arafértil, sucedida pela Bunge e, atualmente, pela Vale Fertilizantes, o novo superintendente assume o compromisso de trabalhar o desenvolvimento e ordenamento do município considerando os pilares da sustentabilidade: social, econômico e ambiental.

Aracely de Paula cumprimentou o novo superintendente e, também, agradeceu Marco Antônio Rios pela atuação considerada exemplar. “Nossa equipe se engrandece com a chegada de mais um profissional altamente competente, com currículo capacitado que irá cumprir uma função de grande relevo no nosso processo de crescimento. Quando pensamos no desenvolvimento e crescimento de Araxá, sabemos que isso jamais poderá ser desordenado e nem prescindir determinados cuidados para que Araxá cresça e consiga conciliar toda nossa capacidade na área comercial, turística, industrial e da preservação ambiental”, destacou o prefeito.

O novo superintendente ressaltou que toda a experiência no setor privado ocorreu em prol da população. Para o trabalho público, ele pretende contar com a equipe do IPDSA para atuar de forma eficaz e positiva.

“Fico muito gratificado em colocar minha experiência adquirida no setor privado, em benefício da população araxaense. O IPDSA têm um compromisso muito grande com o desenvolvimento e ordenamento de Araxá. Temos uma equipe muito boa e experiente, então faremos de tudo para não ter soluções de continuidade. Me inteirarei das principais questões ambientais e de investimentos para tomarmos decisões corretas e com foco no desenvolvimento sustentável, que é o viés mais importante do IPDSA”, disse Ricardo Manoel.

Em análise sobre o período que passou na superintendência do IPDSA em 2017, Marco Antônio Rios destaca o fortalecimento da equipe e o planejamento com foco na revisão do Plano Diretor – prevista para este ano.

“O trabalho de maior importância, talvez tenha sido imprimir ao IPDSA maior compromisso no ponto de vista de resolver situações. Hoje, cada um dos técnicos estão encorajados, ancorados na legislação, de resolver, decidir, deferir e indeferir questões. Do ponto de vista do planejamento, deixamos muitas coisas organizadas para essa revisão do Plano Diretor que está prevista para 2017. Estamos confiantes e conversamos muito e acho que deixamos o IPDSA em boas mãos”, constatou Marco Antônio Rios.