Robson e Mauro buscam parcerias em reunião com diretores da CBMM

O prefeito eleito de Araxá, Robson Magela, e o vice-prefeito, Mauro Chaves, participaram de uma reunião na Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) no último dia 2, com o presidente Eduardo Ribeiro, o vice-presidente Ricardo Lima, o diretor industrial, Rogério Contato, e o gerente de barragens, Marcos Lemos.

Diversos assuntos de interesse da população araxaense foram tratados nessa reunião.

Robson Magela solicitou que a CBMM também seja parceira da Administração Municipal na implantação da UTI Neonatal e Pediátrica em Araxá.

A solicitação foi bem recebida pela companhia, que demonstrou interesse na parceria. O prefeito eleito ainda pediu que a CBMM pudesse colaborar com o poder público para que os problemas enfrentados pelos moradores da comunidade Boca da Mata sejam resolvidos.

Mauro Chaves propôs uma parceria da CBMM com o município para que Araxá possa ter uma unidade preventiva do Hospital do Amor de Barretos, no interior de São Paulo.

A empresa se colocou à disposição para analisar o projeto de implantação dessa unidade para que possa se posicionar sobre a liberação de recursos.

A CBMM ainda demonstrou interesse em continuar contribuindo financeiramente nas ações de enfrentamento à Covid-19 desenvolvidas no município.