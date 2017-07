Robson Magela apresenta demandas populares em renião da Câmara

O vereador Robson Magela (PRB) apresentou indicações referentes às demandas que recebe diariamente ao usar a tribuna da Câmara Municipal na reunião ordinária realizada nesta terça (18). Ele também apresentou outras demandas recebidas no Gabinete Itinerante realizado no início do mês no setor Leste de Araxá e um substitutivo ao seu projeto de passe livre para acompanhantes de deficientes no transporte coletivo.

Passe livre para acompanhantes

Robson apresentou um substitutivo ao seu projeto de lei que concede o passe livre no transporte coletivo urbano de Araxá para acompanhantes de pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou mental.

O substitutivo apresentado por Robson retira qualquer indício de inconstitucionalidade por vício de iniciativa ou qualquer infringência à Lei Orgânica do Município contidos no projeto original.

No projeto, Robson propõe a gratuidade no transporte coletivo urbano para acompanhante de pessoas com deficiência que não possam se locomover sozinhos, desde que o deficiente seja beneficiário do transporte coletivo gratuito conforme determina a Lei Municipal nº 4.346/2004.

Limpeza de terreno

Robson solicitou que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realize a limpeza da área localizada na esquina da rua Pedro Adolfo com a rua Juvenal Pereira Marques, no bairro Alvorada, onde existe uma placa da Prefeitura com informações de uma obra realizada próxima do local.

Segundo os moradores, a comunidade está jogando lixo nesta área e isto causa transtornos, como o aparecimento de animais peçonhentos.

Recapeamento asfáltico

O vereador solicitou ainda que a Prefeitura realize o recapeamento asfáltico no primeiro quarteirão da rua Donato Pinheiro dos Santos, no bairro João Ribeiro, que está praticamente intransitável devido à quantidade de buracos existente no local.

Robson explicou que a via é bastante movimentada, pois é neste quarteirão que está localizado o estacionamento do Shopping Boulevard Garden e também o novo local onde o Detran de Araxá realiza vistorias e emplacamentos de veículos.

O parlamentar também solicitou o recapeamento da rua Frederico Ozanan e demais vias do bairro Novo Santo Antônio, que foi uma demanda apresentada pela população no Gabinete Itinerante, e das ruas dos bairros São Cristóvão e Santa Luzia, cujos pavimentos asfálticos estão em situação precária.

PSF no bairro Alvorada

Robson enviou indicação ao secretário municipal de Saúde, Dr. Alonso Garcia de Rezende, solicitando que sejam tomadas as providências necessárias para a implantação de uma unidade do Programa Saúde da Família (PSF) no bairro Alvorada.

Os moradores do bairro Alvorada alegam que a unidade de PSF mais próxima está localizada na Unioeste, no bairro Serra Morena, e por isto é necessário uma unidade no bairro para atender a população local.

Redutor de velocidade

Atendendo a um pedido feito em seu Gabinete Itinerante, Robson solicitou a instalação de um redutor de velocidade na rua Maria Benedita de Oliveira, no bairro José Ferreira Guimarães (Mangueira II), na altura do número 180.

Os moradores da via pediram que a Prefeitura instale com urgência um redutor de velocidade, pois o índice de acidentes no local é alto. Os moradores ainda alegaram que os ônibus do transporte coletivo urbano passam em alta velocidade pela via.