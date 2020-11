Robson Magela é eleito prefeito de Araxá com 27.940 votos

O radialista e vereador Robson Magela (Cidadania) foi eleito prefeito de Araxá com 27.940 votos (52,79%), neste domingo (15), pela coligação Nova Araxá. Seu vice é Mauro Chaves (Republicanos), que assumirá a Secretaria de Governo.

Com uma demorada apuração que se confirmou no final da noite, o novo prefeito e vice comemoraram a vitória junto com apoiadores e eleitores no Comitê Central na avenida Imbiara.

Com uma campanha que focou um governo participativo junto à população, Robson destaca que seu trabalho do gabinete itinerante durante seu mandato de vereador levantou as principais necessidades da comunidade em todas as regiões da cidade, principalmente ampliação dos serviços público de saúde, investimentos em tecnologia, qualificação profissional para fomentar empregos, entre outros setores.

O próximo passo do prefeito eleito é montar sua equipe de governo de transição e assumir o Executivo a partir de 2021.

Lídia Jordão (Patriota), atual vice-prefeita, ficou em segundo lugar, com 15.019 votos.

Na terceira colocação ficou o empresário Emílio Neumann, do Novo, com 4.814 votos.

Em quarto lugar, com 2.785 votos, ficou o professor Jales André (PT).

Na quinta colocação, o empresário Sérgio Chaer (PTB) obteve 1.462 votos.

E na sexta e última colocação, a jornalista Ana Paula Machado (Pros) ficou com 908 votos.

Dados eleições