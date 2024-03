Prefeitura de Araxá viabiliza recursos federais e obras para pavimentação de diversas vias públicas

Mais investimento para infraestrutura urbana. A Prefeitura de Araxá esteve em audiência com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para tratar de investimentos de infraestrutura urbana para a cidade, nesta terça-feira (5).

A reunião contou com as presenças do prefeito Robson Magela, do ministro Waldez Góes, do deputado federal Mário Heringer e do assessor de Relações Interinstitucionais, Sebastião Donizete de Souza.

Na oportunidade, foi anunciada a liberação da parcela de R$ 7 milhões do convênio 875336/2018, via emenda do deputado Mário Heringer, para o recapeamento de cerca de 20 vias públicas de diversos bairros da cidade. De acordo com o deputado, ainda resta uma parcela de R$ 6 milhões para contemplar mais vias.

A audiência também viabilizou as obras da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para o recapeamento de três vias do bairro Alvorada. São as ruas Ernesto Nogueira Lima, José Almeida Machado e Juvenal Pereira Marques.

Durante a reunião, o ministro Waldez Góes destacou a importância de projetos de desenvolvimento para Minas Gerais, ressaltando o compromisso do Governo Federal em apoiar iniciativas que contribuam para a redução das desigualdades regionais.

O deputado Mário Heringer expressou confiança na cooperação do Governo Federal em benefício do Brasil, garantindo que Araxá seja beneficiada com mais recursos.

De acordo com o prefeito Robson Magela, com o investimento Araxá avança em direção ao progresso, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores. Ele também destaca a importância da união política para alcançar resultados positivos.

“Ficamos muito felizes pelo atendimento pontual feito pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que garantiu a liberação desses recursos. E, mais do que isso, pela abertura e união entre do Poder Executivo Municipal com as esferas federais, com o grande apoio do deputado federal Mário Heringer. Em breve, vamos conseguir atender uma antiga demanda da população, que é o recapeamento de diversas ruas da nossa cidade”, destaca o prefeito.