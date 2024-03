Prefeito de Araxá solicita agilidade na implantação do campus da UFTM ao presidente Lula

O prefeito de Araxá, Robson Magela, recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva na manhã desta quarta-feira (13), no Aeroporto Romeu Zema. Durante a recepção, o prefeito apresentou duas demandas prioritárias para o município nas áreas de educação e segurança viária. A primeira delas diz respeito à implantação de um campus da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) em Araxá.

O prefeito explicou ao presidente que o município já iniciou o processo de instalação do campus, ressaltando que essa demanda está prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFTM. Além disso, destacou que a prefeitura de Araxá já providenciou um imóvel para sediar a instituição, o qual foi vistoriado e aprovado pela reitora Marinalva Vieira Barbosa e por representantes da universidade.

O prefeito também tratou da duplicação da BR-262 com o presidente Lula. Robson reforçou a necessidade da duplicação do trecho compreendido entre Uberaba e Nova Serrana e explicou que essa demanda tem sido solicitada por diversos prefeitos da região, reiterando a importância desse investimento para a mobilidade e segurança viária.

O presidente Lula recebeu o ofício entregue pelo prefeito Robson e repassou diretamente ao ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, que também integrava a comitiva.

A passagem do presidente a Araxá foi motivada pela inauguração do Complexo Mineroindustrial da Eurochem, situado em Serra do Salitre.