Robson Magela visita Transitolândia do 37º BPM

Em visita ao 37º Batalhão da Polícia Militar (37º BPM) o vereador Robson Magela foi recebido pelo comandante do batalhão, Tenente-coronel Fernando Marcos dos Reis, pelo subcomandante Major Ademir Fagundes e pelo Capitão Reginaldo Corrêa Silva, e conversaram sobre a conclusão da Transitolândia, que começará a funcionar no início de 2018.

Robson acompanhou o trabalho de acabamento das estruturas que compõe a Transitolândia e foi informado que a planilha dos materiais restantes já foi enviada para o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá realizar as cotações necessárias para a aquisição. A Prefeitura Municipal está colaborando com a conclusão da Transitolândia por meio do Consep.

Um policial militar já realizou o curso de capacitação em Belo Horizonte para coordenar as atividades do projeto. “Fico feliz em ver a Transitolândia quase pronta, pois o seu funcionamento será muito importante para que as crianças aprendam aqui como devem se comportar no trânsito, seja como condutores de veículos ou pedestres. A Polícia Militar está de parabéns pelo projeto”, disse o vereador Robson.

Robson esteve no 37º BPM em março deste ano e conheceu a Transitolândia, que é uma cidade mirim, com ruas, praças, posto de gasolina, semáforos, prédios e veículos (bicicletas e velocípedes), destinada a educar e preparar as crianças de até 12 anos de idade para a rotina diária no trânsito. Ele foi informado que ainda eram necessários investimentos para a conclusão do local.

Em seguida o vereador enviou indicação ao secretário municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Dr. Élvio Bertoni, solicitando que fosse firmado um convênio entre a Prefeitura e a PM para a conclusão da Transitolândia. O secretário informou que o assunto seria discutido com o prefeito Aracely de Paula. Robson foi informado depois por Bertoni que a Prefeitura repassaria os recursos necessários para a conclusão.