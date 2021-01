Romeu Zema anuncia disponibilização de leitos pediátricos para crianças do Amazonas

Foto: Gil Leonardi

Diante do grave cenário vivenciado pelo Amazonas por causa do avanço acelerado da covid-19, o governador Romeu Zema anunciou, nesta sexta-feira (15/1), que vai disponibilizar leitos pediátricos de UTI para tratar crianças amazonenses em Minas Gerais. Em visita a Juiz de Fora, na Zona da Mata, o governador ressaltou a importância de prestar apoio ao estado do Amazonas o mais rápido possível.



“Estamos acertando com o governo do Amazonas para que leitos de UTI’s infantis sejam disponibilizados e cedidos para o estado. Estaremos recebendo pacientes infantis em Minas Gerais para que o estado do Amazonas tenha um certo alívio da sobrecarga deste momento. É hora de unirmos esforços”, disse Zema.



Segundo o secretário de Estado de Saúde, o médico Carlos Eduardo Amaral, a ajuda do governo mineiro é viável graças à baixa ocupação de leitos pediátricos em Minas Gerais. “Recebemos a solicitação do Ministério da Saúde para socorro ao Amazonas. Neste momento, a secretaria está se preparando para receber essas crianças. É importante lembrar que temos uma ocupação baixa de leitos pediátricos no estado, diferente da ocupação de leitos de adultos. Temos que lembrar que o SUS é um sistema único, precisamos apoiar o Amazonas neste momento”, reforçou o secretário.