Romeu Zema destaca atração de R$ 129 bilhões em investimentos privados

No dia em que completou 30 meses à frente do Governo de Minas, o governador Romeu Zema cumpriu uma série de agendas de trabalho pelo interior do estado nesta quinta-feira (1) e destacou os resultados de uma das principais bandeiras de sua gestão: desenvolvimento econômico e geração de empregos. Nos primeiros dois anos e meio de seu mandato, o governo, via Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), bateu recordes na atração de investimentos privados ao estado – R$ 129 bilhões – e expectativa de geração de cerca de 200 mil empregos diretos e indiretos.

Nesta quinta-feira, Zema esteve em Lavras, no Sul de Minas, Perdões e Campo Belo, na região Centro-Oeste do estado, para encontros com prefeitos da região e representantes do setor produtivo O governador falou sobre os principais projetos desenvolvidos pelo seu governo, o trabalho para simplificar o ambiente de negócios e tornar o Estado mais atrativo para novos investimentos. Ele também ouviu dos gestores e empresários as demandas e dificuldades dos municípios e da região.

“Nestas viagens, me reúno com prefeitos para escutar os gestores que estão lidando diretamente com a população e conhecem os problemas . Também tenho reuniões com o setor produtivo, que sempre foi um setor muito esquecido pelo Estado. Gostaria de reforçar que nesta nossa gestão, que completa hoje 30 meses, já atraímos para Minas Gerais mais de R$ 129 bilhões em investimentos privados. A grande prioridade do meu governo é criar empregos. Nós avançamos em todos os indicadores sociais, como na saúde, educação e segurança, mas nada disso é suficiente se o mineiro não tiver emprego”, destacou o governador.