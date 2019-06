Romeu Zema participa do Fórum dos Governadores em Brasília

O governador Romeu Zema participou nesta terça-feira (11), em Brasília, de mais uma reunião do Fórum de Governadores. Durante o encontro, foi discutida a proposta da reforma da previdência e a inclusão dos Estados e municípios no projeto que está sendo analisado na Câmara Federal.

Para Romeu Zema, Minas Gerais será um dos principais Estados beneficiados com a aprovação da reforma, devido ao déficit previdenciário encontrado no governo estadual.



“A reforma da previdência, com toda certeza, será extremamente benéfica para o mineiro, porque Minas ficou para trás nessa questão e a reforma vai acabar tendo um impacto mais positivo em Minas do que na média dos Estados do Brasil”, disse Romeu Zema.



Ainda de acordo com o governador, o diálogo entre os governadores está sendo importante para a construção de uma proposta que consiga atender as principais necessidades de cada Estado e que seja melhor para o Brasil.



“Foi analisado um instrumento jurídico em que o governador que sentir que a reforma da previdência precise de mais alguma coisa em seu Estado, ele encaminhe para a sua Assembleia Legislativa. Brasília faria o grande trabalho e os governadores fariam as suas adequações, mas o interessante é que tudo sairia pronto daqui e a reforma incluiria praticamente todos os Estados em suas necessidades”, afirmou.



Também participaram da reunião o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Marcelo Ramos; e o relator do projeto, Samuel Moreira.