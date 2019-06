Romeu Zema realiza entrega de viaturas para reforço da segurança da região

O governador Romeu Zema participou, na tarde de ontem (3), de sua primeira agenda oficial em Araxá. Ao lado do deputado estadual Bosco e do comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Giovane Gomes da Silva, Romeu Zema realizou a entrega de cinco viaturas ao 37º Batalhão de Polícia Militar.

Esse reforço na segurança é composto por uma Base de Segurança Comunitária, duas motocicletas e duas viaturas Palio Adventure. Foram entregues também um Jeep Renegade para a Polícia Militar Rodoviária Estadual e uma caminhonete para o Policiamento Ambiental.

O comandante da 5ª Região da Polícia Militar, Coronel Lupércio Peres Dalvas acompanhou a entrega das viaturas que irão potencializar o combate à violência na região.

O evento também contou com a presença do comandante do 37º BPM, tenente coronel Fernando Marcos Reis, representantes dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, PRF, Polícia Civil, Tiro de Guerra 04-001, Corpo de Bombeiros Militar, Consep, entre várias outras entidades e empresas parceiras.