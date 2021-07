Rotary Araxá Sul lança projetos humanitários na posse da nova diretoria

A nova diretoria do Rotary Club de Araxá-Sul foi empossada no dia 5 de julho, sob a presidência de Paulo Henrique Martins. A solenidade contou com a presença de autoridades rotárias, civis e políticas. No ato, foram apresentados importantes projetos como “Aulão do Enem” para alunos da rede pública de ensino, “Lenços e Laços Afetivos” para pessoas em tratamento oncológico, “Sabor da Terra” para pessoas que desejam participar da horta comunitária e, por fim, “Incluir” (projeto em parceria com a Associação AE+) que confeccionará jogos e brinquedos pedagógicos adaptados para pessoas com necessidades especiais.

Além dos projetos humanitários foi lançada e abençoada a pedra fundamental da futura sede social do Rotary Club de Araxá-Sul, que será um centro dedicado à fomentação do voluntariado da cidade e também um espaço para acomodar o Banco de Aparelhos Ortopédicos.

No dia da posse, todos foram convidados a participar da construção da sede social por meio de doações em dinheiro ou material de construção. A Prefeitura Municipal, através do apoio da vereadora Maristela Dutra, irá ajudar com o valor de R$ 80 mil, o que motivou ainda mais o grupo a seguir confiante na realização dos seus projetos.

Sobre o clube

O Rotary Club de Araxá-Sul é uma organização de voluntários que há 21 anos presta diversos serviços humanitários na cidade de Araxá. Desde a sua fundação, mantém o Banco de Aparelhos Ortopédicos, que possibilita cerca de 3 mil empréstimos por ano às pessoas que precisam de meios auxiliares de locomoção.

Ao final de cada ano rotário, que é de julho até junho, troca-se o lema rotário e renova-se o Conselho Diretor realizando uma solenidade festiva, na qual o novo presidente propõe os seus trabalhos humanitários e as metas a serem atingidas pelo voluntariado. Na gestão de julho de 2020 até junho de 2021 o lema foi “O Rotary abre oportunidades”. Agora, de julho de 2021 até junho de 2022, o lema será “Servir para transformar vidas”.