Rua Maria de Lourdes Moreira, no bairro Santa Rita, fica interditada nesta quarta para ligação de esgoto

A Assessoria de Trânsito e Transportes (Asttran) comunica a interdição parcial do trânsito nesta quarta-feira (6), das 6h às 17h, na rua Maria de Lourdes Moreira, quarteirão entre as ruas Antônio Conselheiro e Sérgia da Cunha Vasconcelos, bairro Santa Rita, para serviços de ligação de esgoto.

Os usuários do transporte público coletivo urbano devem ficar atentos a possíveis atrasos. Confira as linhas que ficam com trajetos alterados.

– Urciano Lemos / Centro Administrativo;

– Urciano Lemos / Parque das Flores;

– Salomão Drummond / Fertiza;

– Bela Vista / Centro;

– Jardim das Oliveiras / Centro.