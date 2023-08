Rua São Luiz, no Centro, passa a ser mão única a partir de quarta (30)

A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que o trânsito de veículos passará para mão única na rua São Luiz, no Centro de Araxá, a partir de quarta-feira (30). Os veículos só poderão transitar nesse trecho em direção à Praça do Chiquito.

De acordo com a secretaria, a circulação em apenas um sentido se dá para assegurar a fluidez do trânsito na região, já que está sendo implantado um semáforo no cruzamento da avenida Getúlio Vargas com a rua São Luiz.

Agentes do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans) estarão no local orientando sobre a mudança e monitorando o fluxo de veículos no local.