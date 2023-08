Ruas do bairro Alvorada recebem recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Araxá está executando o recapeamento das ruas Antônio Pereira Guimarães, Antônio Dimas e Carício Afonso Ribeiro, no bairro Alvorada, com capa asfáltica de 4 cm de espessura e nova sinalização viária.

A programação de recapeamento também abrange os bairros Boa Vista 1 e 2, Leblon, São Geraldo, Pedra Azul, Orozino Teixeira, Salomão Drummond, Distrito Industrial, Santa Mônica, Santa Luzia, Alvorada II, São Cristóvão, Fertiza, João Ribeiro e Guilhermina Vieira Chaer.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França, o objetivo é prolongar a vida útil de ruas e avenidas contemplados. “A malha viária da cidade já está antiga e por isso estamos realizando o recapeamento asfáltico em vários bairros do município. É asfalto de qualidade para toda a população, com mais segurança no trânsito”, explica.

O prefeito Robson Magela reforça o trabalho que está sendo realizado nos pontos mais críticos. “Estamos percorrendo toda a cidade e sabemos da necessidade de cada bairro. São ruas e avenidas que nunca foram recapeadas e agora estão recebendo serviço de qualidade, que vai proporcionar mais conforto para os motoristas e pedestres”, conclui.