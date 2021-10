Ruas Rio Branco e Campos Altos ficam interditadas nesta terça para ligação de água

A Assessoria de Trânsito e Transportes (Asttran) comunica que duas vias centrais ficam interditadas das 6h às 17h desta terça-feira (5) para execução de serviços de ligação de água.

– Interdição 1 – Rua Campos Altos, bairro São Cristóvão (trecho entre a rua Conquista e rua do Ouro).

Alteração na linha de ônibus 07 – Salomão Drummond / Fertiza -, usuários devem se deslocar para pontos mais próximos nas ruas João Magalhães e Formiga.

– Interdição 2 – Rua Rio Branco, Centro (funcionamento em meia pista no trecho entre a rua Uberaba e rua Marechal Deodoro, com a via).