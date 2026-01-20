Sala Mineira de Araxá inicia declaração anual do MEI e orienta sobre golpes

A Sala Mineira do Empreendedor de Araxá já iniciou o atendimento para a Declaração Anual do Microempreendedor Individual (MEI), referente ao exercício de 2025. O prazo para envio do documento segue até o dia 31 de maio, e a orientação é para que os microempreendedores não deixem o procedimento para a última hora.

A declaração pode ser feita presencialmente na Sala Mineira do Empreendedor (R. Dr. Edmar Cunha, 260 – Santa Terezinha), onde o MEI deve informar o valor do faturamento bruto anual. O atendimento ocorre das 8h30 às 12h e das 14h às 17h. O limite de faturamento anual do MEI em 2026 é de R$ 81 mil. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (34) 3662– 3357 ou 9 9900 – 3357 (apenas WhatsApp).

Alerta sobre golpes



A Sala Mineira também faz um alerta sobre golpes que vêm sendo aplicados por meio de e-mails e mensagens via WhatsApp. Aproveitando-se da inadimplência de alguns microempreendedores, golpistas enviam notificações falsas informando sobre o suposto encerramento do MEI e solicitam pagamentos imediatos.

O agente de desenvolvimento da Sala Mineira do Empreendedor, Stevan Gonzalez, reforça que a emissão de guias e quaisquer procedimentos devem ser realizados exclusivamente pelos canais oficiais.

“Algumas pessoas relataram que chegaram a efetuar pagamentos para fontes indevidas. A Sala Mineira do Empreendedor e o a Receita Federal não enviam e-mails, mensagens ou realizam ligações cobrando valores. É fundamental utilizar apenas os canais oficiais para a retirada das guias”, alerta.

Canais oficiais e orientações de segurança



• A retirada de guias deve ser feita pelo site www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional ou pelo aplicativo APPMEI, da Receita Federal, acessado por meio da conta Gov.br.

• Desconfie de sites que solicitam dados sensíveis ou redirecionam para páginas suspeitas;

• Utilize apenas os canais oficiais da Receita Federal do Brasil para esclarecer dúvidas e confirmar a autenticidade dos serviços;

• Os links para geração de documentos oficiais devem conter receita.fazenda.gov.br;

• Verifique se o destino do pagamento do DAS, na prévia do PIX, corresponde ao CNPJ 00.394.460/0058-87;

• Ao pesquisar termos como PGMEI, DAS MEI ou pagamento MEI em buscadores da internet, redobre a atenção, pois sites falsos costumam aparecer entre os primeiros resultados;

• Utilize o PGMEI – Programa Gerador do DAS para o MEI (versão completa), com acesso via código de acesso ou pelo Portal e-CAC.