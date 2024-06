Sala Mineira do Empreendedor e Sebrae oferecem consultoria financeira gratuita em Araxá

Empresários de Araxá terão a oportunidade de participar de uma consultoria financeira gratuita oferecida pelo Sebrae, em parceria com a Sala Mineira do Empreendedor. A iniciativa, destinada a Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e produtores rurais, será realizada de forma presencial na sede do Sebrae, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 336, Centro.

A consultoria individual de finanças será conduzida por Edson Menhô, consultor do Sebrae e especialista na área de finanças. Ele ajudará os participantes a melhorar a gestão financeira dos negócios, desenvolver estratégias financeiras eficazes, otimizar investimentos e maximizar lucros.

Os horários disponíveis para a consultoria são os seguintes:

– 8h30 às 9h30

– 9h45 às 10h45

– 11h às 12h

– 13h30 às 14h30

– 14h50 às 15h50

– 16h10 às 17h10

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (34) 3664-7781 para agendar um horário.