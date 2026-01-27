Saúde oferece medicamentos gratuitos para prevenção ao HIV; saiba os critérios para acesso ao serviço

Com a proximidade do Carnaval, período de maior circulação de pessoas e intensificação das relações sociais, a Secretaria de Saúde de Araxá reforça o acesso à informação sobre a prevenção ao HIV e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). Além da distribuição de preservativos e do acompanhamento contínuo pela Atenção Primária em Saúde, a rede municipal oferece gratuitamente duas estratégias adicionais de prevenção voltadas a grupos de maior vulnerabilidade: a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP).

A PEP é indicada para situações de exposição recente ao HIV, como relações sexuais sem preservativo ou com rompimento da camisinha, contato sexual sem proteção com pessoa vivendo com HIV, acidentes com material perfurocortante contaminado e casos de violência sexual. O tratamento deve ser iniciado em até 72 horas após a exposição.

Em Araxá, o atendimento à PEP funciona 24 horas nos Ames Uninorte e Unileste e na Unidade de Pronto Atendimento (Upa). Nos casos de violência sexual, o acolhimento é realizado na Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com a coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Araxá, Roberta Duarte da Silva, a agilidade no atendimento é decisiva. “Principalmente em períodos de festas como o Carnaval, onde há um contato físico maior, as pessoas costumam ficar mais vulneráveis às IST’s. A PEP é uma estratégia de emergência e o tempo é determinante para sua eficácia. Quanto mais rápido a pessoa procura o serviço de saúde após a exposição, maiores são as chances de evitar uma infecção pelo HIV”, alerta.

PrEP

A PrEP é voltada à prevenção contínua, antes da exposição ao HIV, especialmente para pessoas com maior vulnerabilidade, como homens que fazem sexo com homens (HSH), profissionais do sexo, casais sorodiscordantes (quando um convive com HIV) e pessoas com múltiplos parceiros sexuais.

Para que a proteção seja eficaz, homens devem iniciar o uso pelo menos sete dias antes da exposição, enquanto mulheres precisam utilizar a PrEP por 21 dias. “A PrEP oferece uma proteção adicional e preventiva para quem está mais exposto ao HIV, mas precisa ser utilizada corretamente e com acompanhamento profissional. O uso exige a realização de exames periódicos e não substitui outros métodos de cuidado, como a camisinha, que sempre deve ser usada, principalmente com parceiros desconhecidos”, complementa Roberta Duarte.

Os interessados em iniciar o uso da PrEP devem procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Araxá (Rua Calimério Guimarães, nº 850, no Centro), onde passarão por uma triagem. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.