Secretaria de Agricultura e Pecuária inicia melhorias nas estradas rurais de Araxá

Os pontos mais críticos de estradas rurais de Araxá já estão sendo atendidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Os trabalhos abrangem encascalhamento e patrolamento para melhorar o fluxo.

De acordo com o secretário Fárley Aquino, as medidas são paliativas em função do período chuvoso e em breve o atendimento será mais efetivo. Os locais atendidos esta semana foram a antiga estrada da Tapira e vias da região das Gameleiras. Nas próximas semanas outros pontos serão vistoriados e atendidos.