Secretaria de Esporte oferece projetos esportivos gratuitos em praças e bairros da cidade

A Secretaria Municipal de Esporte mantém em funcionamento diversos projetos esportivos gratuitos em praças e espaços públicos do município, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas, promover saúde, bem-estar e qualidade de vida para a população de todas as idades.

Entre as iniciativas está o projeto Arte em Movimento, que oferece aulas de zumba, alongamento e treinamento funcional, sob a orientação da professora Íslei de Fátima. As atividades acontecem em diferentes bairros, em horários alternados, facilitando o acesso da comunidade às práticas esportivas.

Pelo projeto Arte em Movimento, as aulas ocorrem nos seguintes locais e horários:

Segunda, quarta e sexta-feira

Praça do Branco, das 7h às 8h

Praça do Branco, das 7h às 8h Terça e quinta-feira

Parque do Cristo, das 7h30 às 8h30

Parque do Cristo, das 7h30 às 8h30 Terça e quinta-feira

Jardim Natália, das 18h45 às 19h45

Jardim Natália, das 18h45 às 19h45 Quarta e sexta-feira

Jardim Natália, das 9h15 às 10h15

A Secretaria também desenvolve o projeto Tutuca Hits, com aulas de dança, promovendo movimento e integração social. As atividades acontecem às segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 20h30, no Parque do Cristo.

Além disso, a Secretaria de Esporte oferece aulas regulares de alongamento, ginástica e funcional, conduzidas pela professora Raquel Honorato, voltadas para públicos específicos, como idosos, jovens e adultos.

A programação é a seguinte:

Alongamento e ginástica – idosos

Segunda-feira:

8h – Praça das Mangueiras

Quarta-feira:

7h – Praça da Juventude

17h – Praça das Mangueiras

Sexta-feira:

7h – Praça da Juventude

17h – Praça das Mangueiras

Treinamento funcional – jovens e adultos

Terça-feira: 19h – Praça da Juventude

Quinta-feira: 19h – Praça da Juventude

De acordo com o secretário municipal de Esporte, José Antunes (Dedé), os projetos reforçam o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.

“Nosso objetivo é ampliar o acesso ao esporte e à atividade física, ocupando os espaços públicos com ações que promovem saúde, convivência e inclusão social para todas as idades”, destaca o secretário.

As atividades são gratuitas e não exigem inscrição prévia.