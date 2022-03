Secretaria de Saúde apresenta relatório de prestação de contas na Câmara Municipal

O Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto recebeu na tarde desta quinta-feira (31), uma reunião para prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2021. A sessão contou com a presença de vereadores, colaboradores da Secretaria, imprensa e comunidade.

A secretária de Saúde, Lorena Magalhães, apresentou o organograma da pasta e convidou os responsáveis para explicar o funcionamento dos setores, ilustrando a complexidade dos serviços. Os responsáveis falaram sobre suas equipes, dinâmica e horários de funcionamento, número de atendimentos e exibiram fotos dos serviços prestados.

Foram apresentados os seguintes setores: Câmara Técnica, Auditoria, Regulação, Atenção Primária, saúde da mulher e da criança, saúde do homem e do idoso, fisioterapia, saúde mental, Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar (PIID), saúde bucal, fonoaudiologia, exames de imagem, Laboratório Municipal, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde do Trabalhador, Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Logística e Farmácia Municipal.

Lorena destacou o trabalho do Setor de Atenção Primária, que ela considera o “coração” da Secretaria. A coordenadora Lidiane Valéria Lopes de Souza lembrou que o município conta com três Unidades de Saúde, 23 Estratégias de Saúde da Família (ESF) e o projeto “Conexão Rural”, que aguarda o credenciamento de médicos para ser iniciado.

Graziela Capuchinho, coordenadora técnica administrativa da UPA, apresentou informações sobre a unidade que atende, em média, 200 pacientes por dia, aproximadamente seis mil por mês. Realiza cerca de 600 exames de ultrassom, e 300 tomografias mensalmente. O setor trabalha com classificação de risco para fazer a triagem de pacientes de acordo com a emergência clínica. Outro ponto destacado pela coordenadora foi a terceirização do serviço de ambulância, que trouxe melhorias no atendimento, reduzindo o tempo de espera.

A assessora especial da Secretaria, Talita Cristina Ferreira, destacou que o município está cumprindo a Lei Complementar 141/2012, que define uma aplicação mínima Constitucional de 15% da receita em Saúde, explicando que o município aplicou 24,35 % em 2021.

Finalizando o encontro, os vereadores participaram com perguntas e destacaram o importante trabalho prestado pelos servidores da pasta à população.