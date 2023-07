Secretaria de Segurança entrega de certificados de curso de atualização para agentes do Settrans

A Secretaria Municipal de Segurança Pública promoveu, nesta quarta-feira (19), a entrega de certificados para os para os agentes do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans) que participaram do curso de atualização e capacitação aplicado pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), entre os dias 15 de maio a 18 de julho.

Vinte e cinco agentes participaram da qualificação. O conteúdo abrangeu aulas de Legislação de Trânsito, Noções de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito, Ética e Cidadania, Psicologia Aplicada, O Papel Educador do Agente de Trânsito, Língua Portuguesa, Fiscalização de Trânsito e Práticas de Operação.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, a iniciativa visa aprimorar os trabalhos de fiscalização e operação dos agentes de trânsito. “Essa capacitação permitirá que os profissionais estejam aptos para enfrentar os desafios do cotidiano, tornando o trânsito mais seguro e eficiente para a população. É importantíssimo essa atenção voltada para os servidores, principalmente, por se tratar de um serviço fundamental na cidade”, reforça.