Secretaria de Segurança promove campanha Porta de Escolas

Trânsito seguro é trânsito consciente! Trabalhar a educação no trânsito com todas as faixas etárias é uma das ações da Prefeitura de Araxá por meio de parcerias e ações promovidas em diversos pontos da cidade. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Segurança Pública está realizando a campanha Porta de Escolas, com ações em diversas unidades de educação.

O trabalho envolve agentes de trânsito, guardas patrimoniais e policiais militares. São blitze educativas com orientações aos motoristas e pedestres, com a distribuição de material informativo sobre diversas ações responsáveis no trânsito como uso da faixa de pedestres, uso do cinto de segurança, respeito ao estacionamento prioritário, entre outros.

A diretora da Escola Municipal Padre João Botelho, Cacilda de Fátima Cearence, destaca que a ação vem de encontro com a necessidade da comunidade escolar, tendo em vista que a unidade atende 500 alunos. “Nos horários de entrada e saída, o fluxo de automóveis e pedestres aumenta consideravelmente, sendo necessárias ações que garantam a segurança de todos. Acreditamos que com a colaboração de cada um faremos o trânsito na porta das escolas mais seguro para as crianças e toda a comunidade”, destaca.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, destaca que a educação no trânsito tem que ser constante, envolvendo todos os usuários da via. “A Administração Municipal está atenta à necessidade de sinalização e iluminação para melhorar a segurança da cidade. A maioria dos acidentes ocorre por imprudência de motoristas e pedestres. O trabalho de conscientização fica mais efetivo, é completo quando podemos contar com o cidadão fazendo a sua parte, principalmente respeitando as leis de trânsito”, diz.

Programação

06/03 – Escola Municipal Padre João Botelho, Santa Terezinha

07/03 – Polivalente, Santo Antônio

08/03 – Escola Estadual Maria de Magalhães, Centro

09/03 – Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria, Santa Rita

10/03 – Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, São Domingos