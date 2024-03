Secretaria de Segurança Pública divulga cronograma de vistoria veículos de aplicativos em Araxá

A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Araxá iniciou a última etapa do processo de Credenciamento do Transporte de Passageiros por Aplicativos, com a vistoria dos veículos dos motoristas credenciados.

De acordo com as diretrizes do Edital de Credenciamento do Serviço, os motoristas estão listados no Diário Oficial do Município de Araxá (DOMA, edição nº 357-26/10/2023).

Antes da vistoria, os motoristas devem realizar o pagamento da Taxa de Vistoria Veicular, no valor de meia Unidade Fiscal da Prefeitura de Araxá (UFPA).

No Município, 388 motoristas de aplicativos foram cadastrados. Eles devem agendar suas vistorias pessoalmente na Secretaria Municipal de Segurança Pública ou pelo telefone (34) 3669-4865, das 8h às 17h.

Vistoria



Durante a vistoria, serão verificados 25 itens em cada veículo, incluindo retrovisores, estofados, parte elétrica, pneus, limpadores, freios e equipamentos obrigatórios. Os motoristas também receberão orientações sobre o modelo e local para a colocação dos adesivos das empresas de aplicativos.

O procedimento será realizado na sede da Secretaria de Segurança Pública, no período de 13 a 22 de março, também das 8h às 17h.

Os veículos aprovados na vistoria receberão um selo de identificação fornecido pela Prefeitura de Araxá, visando que os usuários dos serviços de transporte por aplicativos tenham a garantia de que o condutor está devidamente credenciado pelas autoridades municipais.