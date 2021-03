Secretaria de Segurança Pública participa de curso de Condução Veicular Policial

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu um curso de Condução Veicular Policial, com a participação de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e agentes de fiscalização e de operação de trânsito, Aline Cândido e Rômulo Gomes, da Secretaria Municipal de Segurança Pública. O curso foi realizado na sexta-feira (5).

O treinamento compreendeu aulas teóricas e práticas, ministradas no auditório da PRF e no estacionamento do Parque de Exposições Agenor Lemos. Os instrutores foram policiais da PRF de Belo Horizonte, Poços de Caldas e Montes Claros.

Eles abordaram assuntos como veículos, posicionamento do condutor no veículo, como agir para evitar acidentes e caso os acidentes ocorram, como minimizar os impactos. Na aula prática, atualizaram conhecimentos sobre treinamento de manobras.

“Esse treinamento a gente faz na academia quando entra para a polícia. A partir deste ano, além dos cursos de tiro e identificação de veículo, faremos essa atualização sobre Condução Veicular Policial. São capacitações importantes para treinarmos situações adversas em lugar seguro, adquirindo experiência caso precisemos na prática”, ressalta o inspetor da PRF de Araxá, Romero Gaspar da Trindade.