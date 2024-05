Secretaria de Segurança Pública promove a Semana Municipal de Trânsito, com ações em toda a cidade

A Secretaria Municipal de Segurança Pública promove entre os dias 18 e 27 de maio, a Semana Municipal de Trânsito. As ações integram o movimento Maio Amarelo, uma campanha internacional criada em 2014 com o objetivo de chamar a atenção da população para o alto índice de mortos e feridos no trânsito.

Neste período, diversas atividades serão realizadas visando a mudança de comportamento da sociedade. Simulação de acidente, oficinas que mostram o efeito do álcool, palestras e rodas de conversa em Cemeis e em empresas da cidade marcam a programação.

Blitzes também serão promovidas em parceria com os integrantes da Agenda Comum Intersetorial, formada pelo Poder Público, órgãos de segurança e instituições parceiras.

As ações buscam conscientizar principalmente ciclistas e motociclistas, que são os mais vulneráveis. O trânsito de Araxá registrou em 2023 uma frota de 79.046 veículos, sendo 13.300 motocicletas e 44.250 carros.

Programação

SEMANA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – 18 a 27 de maio

“Paz no trânsito começa por você”

• Sábado (18/05)

20h – Simulação de acidente – Avenida Prefeito Aracely de Paula (Shopping Boulevard)

• Domingo (19/05)

9h – Blitz educativa Parque do Barreiro – Av. Geraldo Porfírio Botelho

• Segunda-feira (20/05)

13h30 – Ação Educativa na Transitolândia do SEST SENAT

• Terça-feira (21/05)

10h – Roda de conversa na E.E. Luiz Antônio Corrêa de Oliveira (Polivalente) e oficina com óculos que simula embriaguez, sono e outras drogas; em parceria com o SEST SENAT

11h30 – Blitz educativa – Rua Terêncio Pereira (em frente à escola Polivalente)

• Quarta-feira (22/05)

9h – Blitz Educativa – Avenida Antônio Carlos

• Quinta-feira (23/05)

8h às 17h30 – Degustação do Simulador de Direção Defensiva, no SEST SENAT

• Sexta-feira (24/05)

6h45 – Roda de conversa com os atiradores do Tiro de Guerra Capitão Barros e oficina com óculos que simula embriaguez, sono e outras drogas; em parceria com o SEST SENAT

8h às 17h30 – Degustação do Simulador de Direção Defensiva, no SEST SENAT

• Segunda-feira (27/05)

8h às 12h e 14h às 17h – Oficina com óculos que simula embriaguez, sono e outras drogas; em parceria com o SEST SENAT, no estacionamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública.