Secretaria de Segurança Pública realiza fiscalização itinerante dos ônibus do transporte público coletivo urbano

Após concluir o cronograma de vistoria dos ônibus que fazem o transporte público coletivo urbano, a Secretaria Municipal de Segurança Pública está realizando fiscalizações itinerantes da frota e operação da empresa Vera Cruz, concessionária do serviço, principalmente em horários de pico.

De acordo com o secretário Daniel Rosa, a fiscalização é uma atribuição do Município e a empresa tem o dever de oferecer veículos em condições adequadas de conservação, limpeza e pontualidade à população. “As equipes da Settrans entram nos ônibus e acompanham o trajeto das linhas, verificando o itinerário e conferindo a lotação. Se for detectada qualquer irregularidade, de imediato a empresa é acionada para que faça os reparos e as modificações necessárias”, explica.

Daniel acrescenta que o objetivo desse novo formato de fiscalização é proporcionar mais segurança aos usuários para que realmente seja prestado um serviço público de qualidade.

“Haja vista que o Projeto de Mobilidade Urbana apresentado pela Prefeitura de Araxá no final de 2022 tem o objetivo de trazer conforto para os usuários do transporte coletivo, segurança e fluidez para o trânsito da cidade. Essas fiscalizações serão implementadas de forma diária, com acompanhamento da Secretaria de Segurança Pública, e os veículos que apresentarem irregularidades deverão ser retirados de circulação e substituídos por outros que atendam e satisfaçam a comunidade”, conclui o secretário.