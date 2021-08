Secretaria de Serviços Urbanos realiza limpeza do Calçadão

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizou, neste domingo (23), uma ação de limpeza no Calçadão de Araxá utilizando caminhões-pipa.

O secretário Ricardo Alexandre da Silva (Kaká) diz que desde que o contrato com a empresa responsável pela limpeza venceu, há mais de um ano, o local não passava por essa intervenção.

De acordo com ele, a secretaria já está finalizando o edital para, em breve, divulgar a licitação para a contratação de nova empresa que ficará encarregada não só da limpeza do Calçadão como também do canteiro central da avenida Antônio Carlos.

“Enquanto essa futura empresa não assume esse serviço, nós iremos fazer essa limpeza de forma paliativa, utilizando um detergente concentrado”, explica Kaká. De acordo com ele, foram mobilizados 20 servidores e dois caminhões-pipa.