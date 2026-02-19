Secretaria de Turismo mapeia gastronomia e artesanato para fortalecer participação na FENARAP

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, iniciou um levantamento dos profissionais da economia criativa do município, com atenção especial a associações de artesanato, doceiras, queijarias, quitandeiras e demais setores da gastronomia local. A iniciativa tem como objetivo mapear e organizar esses profissionais, fortalecendo a economia criativa local e ampliando as oportunidades de participação em eventos, especialmente na Fenarap (Feira de Agronegócios de Araxá e Alto Paranaíba).

O mapeamento busca identificar talentos e produtores locais já consolidados na cidade, além de promover maior integração entre gastronomia, artesanato e desenvolvimento econômico. A proposta visa construir um banco de dados atualizado que possa, também, subsidiar futuras ações, políticas públicas e estratégias de divulgação do setor.

De acordo com a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra, o levantamento é uma etapa importante para valorizar quem produz em Araxá.

“A FENARAP é um dos maiores eventos da cidade e representa uma vitrine importante para nossos artesãos, doceiras e profissionais da cultura local. Esse levantamento nos permite organizar melhor essa participação, fortalecer a identidade local e ampliar as oportunidades para quem movimenta a economia criativa do município”, destaca.