Secretaria Municipal de Educação lança e-book com experiências de superação durante a pandemia

Troca de experiências, partilha de conhecimentos e de práticas pedagógicas. A Secretaria de Municipal de Educação lançou, na sexta-feira (26), um e-book que reúne “Práticas Pedagógicas Exitosas”. O livro tem como objetivo compartilhar histórias de superação vivenciadas pelos professores das séries finais do ensino fundamental durante o período de pandemia.



O evento de lançamento reuniu servidores da Educação e os professores que participaram da elaboração da obra receberam uma premiação. A publicação está disponível para toda a comunidade municipal escolar.



Durante o encontro houve apresentações artísticas de dança, teatro e música. Apresentaram-se alunos da Escola Municipal Professora Leonilda Montandon, Grupo de Dança Grupo Enigma Dance Company e professores do Núcleo de Incentivo à Leitura.



A secretária Zulma Moreira destaca a importância do debate de propostas e troca de experiências da prática pedagógica desenvolvida nas escolas. “As mudanças na rotina impostas pela pandemia se tornaram um desafio para todos, portanto, é importante que exista esse conjunto de relatos de práticas de sucesso para que possa ser reproduzido de forma assertiva nas salas de aulas. Esse aprendizado será estendido para os próximos anos, independentemente de pandemia ou não. É um avanço na forma de ensinar nas escolas”, explica.