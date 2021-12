Secretaria Municipal de Saúde promove orientações e testagem rápida no Dia Mundial de Luta Contra a Aids

Araxá comemora o Dia Mundial de Luta Contra a Aids com uma ação no Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel, nesta quarta-feira (1º), com orientações, testes rápidos de HIV e distribuição de panfletos e preservativos para a população.

A campanha também abrange as Unidades de Saúde e o Centro de Aconselhamento e Testagem (CTA) oferta testes rápidos de HIV das 13h30 às 16h30, com pós-aconselhamento e distribuição de preservativos.

O CTA fica na rua Calimério Guimarães, 850, Centro – Telefone 3691-7081.