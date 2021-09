Secretaria Municipal de Segurança Pública cumpre requisitos e recebe equipamentos para a Defesa Civil

A Secretaria Municipal de Segurança Pública vai receber um kit com veículo e equipamentos para a Defesa Civil do município. A cidade cumpriu as exigências do edital de chamamento público do Governo de Minas e ganhou o kit contendo uma caminhonete 4×4, um notebook, coletes e trena digital.

Foram disponibilizados 479 kits para municípios de Minas. Entre os requisitos para receber a doação, as cidades tinham que apresentar: Plano de Contingência atualizado na Metodologia da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec); ter barragem de mineração; ter decretos de Situação de Emergência ou Calamidade Pública nos últimos 10 anos; ter instalação física, exclusiva para o funcionamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec); ter profissional capacitado pela Cedec limite de 10 pessoas, posterior a 2012.

A conquista da prefeitura contou com a parceria da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e do deputado estadual Bosco. Para o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, esses equipamentos são muito importantes para o trabalho da Defesa Civil na cidade.

Ele ressalta que a secretaria está aberta para parcerias ligadas às ações preventivas, emergenciais e de assistência e reconstrução, visando minimizar os impactos dos desastres ambientais.