Secretaria Municipal de Segurança Pública implanta Ronda Escolar

As unidades escolares públicas e particulares de Araxá contam, a partir desta quarta-feira (8), com a Ronda Escolar. A ação é desempenhada pela Guarda Patrimonial da Secretaria Municipal de Segurança Pública. As patrulhas são feitas nos horários de entrada e saída dos alunos.

O secretário Daniel Rosa explica que a Administração Municipal está ampliando e modificando a frota da Guarda Patrimonial. Nos intervalos entre a entrada e saída dos alunos, a Guarda Patrimonial visita as unidades de saúde e prédios públicos, além de atender chamados diversos e colaborar com as demandas recebidas.

“É uma ação preventiva, visando dar mais segurança à comunidade. Atendemos todos os setores em escala e por rodízio, priorizando os locais onde há maior incidência de ocorrências e de fragilidade na segurança da população”, reforça Daniel.