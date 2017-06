Secretário informa ao vereador Robson Magela repasse de recursos da PMA para a conclusão da Transitolândia

O vereador Robson Magela (PRB) recebeu ofício enviado pelo secretário municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Dr. Élvio Bertoni, informando que a Prefeitura de Araxá firmará convênio com a Polícia Militar para o repasse dos recursos necessários para a conclusão da Transitolândia. Em março deste ano, Robson solicitou ao secretário essa conclusão.

A solicitação do vereador foi feita por meio de indicação enviada ao secretário Dr. Bertoni, que na ocasião informou ao vereador que o assunto seria discutido com o prefeito Aracely de Paula. Robson pediu nessa solicitação que fosse firmado um novo convênio entre a Prefeitura e a Polícia Militar no valor necessário para a conclusão da Transitolândia.

Robson esteve no 37º Batalhão da Polícia Militar em fevereiro deste ano e conheceu a Transitolândia, que é uma cidade mirim, com ruas, praças, posto de gasolina, semáforos e veículos (bicicletas e velocípedes), destinada a educar e preparar as crianças em idade escolar para a rotina diária no trânsito.

A Prefeitura vai enviar para a Câmara Municipal o projeto de lei autorizando o convênio entre o município e a Polícia Militar para a conclusão da Transitolândia. Os vereadores votarão esse projeto após a sua tramitação no Legislativo.