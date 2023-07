Sede da Fundação Cultural Calmon Barreto será reinaugurada nesta sexta com atrações para a comunidade

Com um evento aberto à comunidade, a sede da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) será reinaugurada nesta sexta-feira (14), a partir das 18h, na Praça Arthur Bernardes, nº 10, Centro. Exposições, homenagens, show e praça gastronômica fazem parte da programação.

Após 10 meses de revitalização, a manutenção é a maior já feita no local. Dentre os serviços executados se destacam a instalação da rede de água e esgoto; estruturação da captação e escoamento pluvial; troca do telhado, forro e madeiramento.

Houve também o reforço na estrutura das platibandas com ornamentos vazados; revitalização artesanal de 20 janelas, observando os detalhes da época; readequações elétricas; jardinagem; e a pintura, que retorna às cores originais: tons de azul e branco.

De acordo com a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, quem for ao evento, além de participar da programação preparada, poderá conhecer de perto a nova estrutura do espaço.

“O ano de 2023 ficará marcado pela reinauguração do prédio, que é um bem tombado, com todos os cuidados que tivemos para preservar a sua arquitetura. É um imóvel que teve uma grande importância em 1926, com a inauguração da Estrada de Ferro Oeste de Minas. O prédio não tem mais a função de transporte, mas continua com a proposta de encontros e reencontros da cultura. Não será apenas uma sede administrativa, mas também um palco para todas as manifestações culturais existentes na cidade”, destaca.

“Para a reinauguração, preparamos uma programação especial, que contará com o envolvimento de vários setores da fundação e da comunidade, que pôde doar os quadradinhos da vovó, que enfeitarão as árvores do pátio. Fecharemos o evento com o show do grupo uberabense Sertão em Festa, que possui grandes repertórios de música sertaneja raiz”, complementa Cynthia.

Para o prefeito Robson Magela, a revitalização do prédio irá fomentar ainda mais a cultura da cidade, além de preservar um importante patrimônio histórico. “Araxá sempre foi um município rico culturalmente. Por isso, desde o primeiro momento em que detectamos a necessidade da reforma na sede da fundação, que sofria com problemas estruturais, nos empenhamos em realizar essa revitalização, que contou com o envolvimento de várias secretarias. Ficamos muito felizes de entregar essa obra e tenho certeza de que ela será um marco para a cultura de Araxá”, ressalta o prefeito.

Programação com praça gastronômica: (a partir das 18h)

• Exposição Fotográfica ‘Retrospectiva Histórica: Da Estação À Fundação’ – Setor de Arquivos, Pesquisas e Publicações;

• Apresentação de alunos e professores da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo;

• Exposição ‘Memória das Colchas’ – Ateliê de Tecelagem Hermantina Drummond;

• Apresentação do projeto ‘Acolhendo Árvores’;

• Homenagem a Sebastião Carregador (Ex-funcionário da Estação Ferroviária);

• Intervenção Artística “A Viagem”, com o Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação.

• Show Sertão em Festa: música sertaneja