Semana Municipal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional é aberta oficialmente no Legislativo

Com o objetivo de promover ações voltadas à prevenção e cuidados com a saúde, a Câmara Municipal abriu oficialmente a Semana Municipal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2019, que foi instituída após a Lei nº 7.381 de autoria do vereador Raphael Rios.

A solenidade foi realizada na tarde desta segunda (7), quando foram apresentados os números de atendimentos gratuitos de fisioterapia e terapia ocupacional nas instituições que promovem atendimentos públicos na cidade.

Participaram da apresentação a Apae, Casa do Caminho, Fada, Centro de Atendimento à Criança, Centro de Atendimento à Mulher, Prefeitura de Araxá, Santa Casa e Uniaraxá.

Iniciada nesta segunda-feira, a Semana conta com palestras, avaliações de atletas, ações voltadas para o Outubro Rosa, entre outras. A programação se encerra no domingo (13), com atividades especiais no Complexo do Barreiro, Dia Nacional da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com um “Aulão de Pilates”.

Programação:

Terça – 08/10

Alongamento Unisa/Clínica Uniaraxá: 7h às 9h

– Comunidade externa e pacientes Clínica Uniaraxa;

– Avaliação atletas (período da manhã);

– Sala de espera (período da manhã).

Quarta – 09/10

Passeio com pacientes do PSF e moradores do Recanto do Idoso São Vicente de Paulo em uma Chácara no Via Verde.

Quinta – 10/10

Ação no Calçadão abordando o tema “Envelhecimento Saudável” – 7h30 às 11h;

– Blitz Educação em Saúde com distribuição de material educativo;

– Quick massagem;

– Aferição de Pressão Arterial.

Sexta – 11/10

– Ação na praça Governador Valadares com atividades voltadas para o “Outubro Rosa”: 8h às 11h;

– Mama amiga;

– Aferição de Pressão Arterial;

– Quick massagem;

– Material educativo.

Domingo – 13/10

1ª Confraternização dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais de Araxá – 9h às 12h.