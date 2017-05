Semana Municipal do Trânsito é encerrada com apresentação artística

Professores que compõem o Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal da Educação realizaram um teatro com o tema “Responsabilidade no Trânsito! Sua atitude faz a diferença”.

Uma apresentação artística de professores que compõem o Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal da Educação marcou o encerramento da Semana do Trânsito em Araxá. O evento teve como foco o tema proposto na campanha municipal – “Responsabilidade no Trânsito! Sua atitude faz a diferença”. Todos acompanharam a apresentação teatral com a peça “A turma do sítio e o trânsito”, que mostrou a importância de respeitar as leis de trânsito. Cerca de 280 pessoas, entre crianças, educadores e autoridades acompanharam o encerramento das atividades.

Blitzen educativas, carreata e palestras marcaram a realização da Semana Municipal de Trânsito promovida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. A mobilização que envolveu parceiros como a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep), Sest / Senat, dentre outros, faz parte do Maio Amarelo, um movimento a nível nacional, que chama a atenção da sociedade para conscientizar sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito e como diminuir esse índice.

Ao longo da semana passada, o grupo desenvolveu ações envolvendo 3.505 crianças, na faixa etária de 7 a 10 anos das Escolas Municipais Alice Moura, Dona Gabriela, Manoela Lemos, Professor Nelson, Auxiliadora Paiva, Lélia Guimarães, Leonilda Montandon (Caic), Romália Porfírio de Azevedo, Aziz J. Chaer e Francisco Primo de Melo, incentivando a criação de paródias referente ao mês Maio Amarelo, por meio de músicas, jogos, histórias e poesias. No ano passado, esse trabalho do Núcleo de Incentivo à Leitura atingiu 3000 crianças.

O assessor de Trânsito e Transporte (Asttran), Bruno Borges, enfatiza que a Semana Municipal de Trânsito destaca o envolvimento de toda a sociedade civil e organizada. “A semana surtirá efeito nas escolhas dos condutores em relação ao seu modo de conduzir o seu veículo. Tivemos atrações que contaram com as participações dos cidadãos do futuro, crianças e adolescentes, onde que tivemos um grande envolvimento por parte desse público. ”

Élvio Bertoni, secretário de Segurança Urbana e Cidadania, acrescenta que a prevenção de acidentes, mesclada com a educação no trânsito, auxiliam na construção de bons condutores para o futuro. “As crianças são as portadoras dessa boa notícia, que cobram os pais para que eles não cometem infrações enquanto dirigindo. Sempre que estão ocupando os veículos dos pais, eles são agentes de trânsito, isso é muito importante”, constata o secretário.

O tenente Luiz Ricardo de Oliveira, comandante do 6° Pelotão do Corpo de Bombeiros, ressalta que Araxá está com um número de veículos muito grande e é bastante relevante quando é realizada esse tipo de iniciativa. “É fundamental essa união de esforços para conscientizar a população sobrea importância de adotar medidas protetivas no trânsito, evitando assim os acidentes do dia-a-dia”, completa o tenente do Corpo de Bombeiros.