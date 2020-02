Sempre Um Papo abre programação 2020 com Nádia Gotlib

O Sempre Um Papo e a CBMM iniciam a programação do ano, em Araxá, recebendo a escritora Nádia Gotlib, falando sobre “O Centenário de Clarice Lispector”, autora patrona do IX Fliaraxá – Festival Literário de Araxá, que será realizado no município de 1 a 5 de Julho de 2020. Gotlib escreveu o estudo de vida e obra “Clarice: Uma Vida que Se Conta” (Ed. Edusp). O evento será no dia 17 de fevereiro, segunda-feira, às 19h30, no Teatro Municipal de Araxá, com entrada gratuita. Nesta data, serão distribuídas às escolas do município, coleções de livros de Clarice Lispector, como ação de incentivo à leitura do Fliaraxá e do Sempre Um Papo. Haverá tradução em Libras.

Em “Clarice: Uma Vida que Se Conta”, Nádia Gotlib desenvolve uma leitura fundamentada em dados de caráter biográfico e em considerações críticas sobre a obra literária e jornalística de Clarice Lispector. As duas linhas narrativas alternam-se, por vezes cruzam-se, estabelecendo diálogo que estimula as relações entre literatura e biografia, entre história e ficção. Paralelamente, surgem outras questões de interesse referentes a múltiplos agentes culturais que interferiram na formação da personalidade artística de Clarice Lispector: suas raízes ucranianas judaicas, o solo nordestino da infância e pré-adolescência, os grupos intelectuais do Rio de Janeiro dos anos de 1940, os países da Europa e os Estados Unidos, onde viveu durante quase dezesseis anos, e, de novo, o Rio de Janeiro das décadas de 1960 e 1970. A autora inclui dados recentemente descobertos, imagens inéditas e fontes bibliográficas de importância para a melhor compreensão da vida e obra de Clarice.

Serviço

Sempre Um Papo com Nádia Gotlib

Dia 17 de fevereiro, segunda-feira, às 19h30, no Teatro Municipal de Araxá/ Araxá-MG – Entrada gratuita.

Informações: 31 32611501 – www.sempreumpapo.com.br