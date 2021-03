Sertões e CBMM anunciam parceria para as próximas temporadas

Sertões e CBMM aceleram juntas para um evento já conhecido dos brasileiros, mas que promete trazer muitas novidades a partir da edição de 2021. A parceria entre as empresas, além de garantir a adoção de tecnologias mais sustentáveis, ampliará o debate sobre o desenvolvimento de novas soluções no segmento automotivo, reforçando o pioneirismo do Brasil nesta frente.

“O Sertões é o maior rali das Américas e estamos em busca de ser um evento cada vez mais sustentável. Este ano, será uma edição inovadora, pois, além de zerarmos o carbono de toda a prova, celebramos a entrada de parceiros estratégicos como a CBMM, que vão nos ajudar no processo de eletrificação do Sertões. Em 2021, teremos o teste do veículo híbrido que conta com desenvolvimento da Giaffone Racing em parceria com a CBMM. Nossa meta é estrear a categoria híbrida em 2022, ano da 30ª edição do Sertões e do Bicentenário da Independência do Brasil”, garante Joaquim Monteiro de Carvalho, CEO do Sertões.

“Temos tradição no desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis por meio de grandes projetos que envolvem o automobilismo no mundo. Encontramos no Sertões uma grande sinergia com nossa estratégia de investir em ações multiplataformas, que agregam inovação e legado socioambiental.”, explica Giuliano Fernandes, Head de Marketing e Comunicação da CBMM.

Para levar ao Sertões tecnologia de ponta, a CBMM atua junto com a Giaffone Racing para o desenvolvimento de veículos pioneiros, que contarão com produtos de nióbio em suas estruturas, o que garante mais resistência, leveza, potência e economia de combustível. Além disso, há investimentos em modelos com motorização hibrida e 100% elétrica.

Muito mais que uma competição off-road, o Sertões reforçará, a partir deste ano, ações focadas em legado e de promoção ao turismo sustentável em todas as regiões do país. Entre as iniciativas se destaca a neutralização da pegada de carbono do projeto, por meio da plataforma Moss Earth, uma das mais conceituadas neste segmento. A saga também contará com duas novas categorias: uma para carros híbridos e outra para veículos movidos a etanol.

Enquanto isso, no backstage para 2022, o Sertões segue sua jornada rumo à eletrificação. A série pretende aproximar o país da transformação da matriz energética mundial, com testes de veículos 100% elétricos. Se as competições antecipam inovações, o futuro dos carros elétricos pode estar mais próximo do que se imagina.

Sobre o Sertões

O Sertões é o maior rali das Américas. Esta história começou em 1993, quando a primeira edição teve largada em Campos do Jordão (SP) e chegada em Natal (RN). Este ano, a prova realiza sua 29ª edição, voltando às suas origens, uma vez que a largada acontecerá no Rio Grande do Norte. Em 2021, o Sertões conta com mais uma novidade: pela primeira vez será 100% disputado no Nordeste.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em mais de 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM conta com um programa de tecnologia que amplia as aplicações do Nióbio e contribui para o crescimento e diversificação deste mercado. Em 2019, a companhia investiu na 2DM, empresa com sede em Singapura, dedicada à produção de Grafeno.