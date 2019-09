Serviço de Inspeção Municipal orienta pequenos e micros empreendedores

A Prefeitura de Araxá através da Secretaria de Desenvolvimento Rural atende pequenos e micros empreendedores com orientações técnicas no sentido de disciplinar a fiscalização e a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal no município. Segundo o secretário municipal, Johnny Nolli Júnior, as orientações são prestadas pela veterinária Rosiana Oliveira que é a coordenadora do Sistema de Inspeção Municipal em Araxá (SIM).

Desde a sua implantação, no princípio do ano, vários atendimentos já foram prestados, como é o caso do aposentado Jair Ramos Braga que é residente no bairro Cincinato de Ávila e que procurou orientações técnicas para abrir uma pequena empresa. “Fiquei satisfeito com as orientações e agora me sinto mais seguro para abrir meu negócio”, destacou.

A regulamentação feita pelo SIM se destina a preservar a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos, além de promover a saúde do consumidor e a preservação do meio ambiente. Tem o foco de atuação na qualidade sanitária em toda cadeia de produção, realiza o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia produtiva, envolvendo o governo, a sociedade civil, as agroindústrias, consumidores e as comunidades técnica e científica que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

Mais informações sobre a regulamentação do Serviço de Inspeção Municipal podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Rural ou através dos telefones 3691.7040 ou 3691.7041.